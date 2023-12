Gesellschaft Glücksforscherin: "Glück ist zurzeit weniger ein Thema"

Viele Menschen seien angesichts der Vielzahl von Krisen verunsichert. "Und Unsicherheit führt zu großen Ängsten, die letztlich krank machen können", sagte die Neurowissenschaftlerin in Trier.

"Was wir ganz deutlich haben, ist eine multiple Krise", die sich auf vielen verschiedenen Ebenen bewege. Da sei einmal das Individuelle, dass sich Menschen beispielsweise wegen gestiegener Preise und Kosten um ihre Zukunft sorgen. Hinzu komme international eine gefühlte Bedrohung wegen der Kriege in der Ukraine und in Gaza. Zudem gebe es die globale Klimakrise. "Das ist schon eine außergewöhnlich belastende Zeit", sagte Brohm-Badry.