Das Ende der königlichen Odyssee

Die Heimatlosigkeit der einstigen königlichen Familie Griechenlands hat über ein halbes Jahrhundert gedauert. Nach einem Militärputsch ging der damals amtierende König Konstantin II. im Jahr 1967 mit seiner Frau Anne-Marie von Dänemark und den Kindern ins Exil. 1974 wurde die Monarchie per Volksabstimmung abgeschafft, 1994 wurde den Ex-Royals die Staatsbürgerschaft sogar offiziell per Gesetz entzogen. Nun aber sind sie wieder Griechen. Sie haben sich vergangenes Jahr eine große Wohnung ganz in der Nähe des ehemaligen Palastes ihrer Vorfahren gekauft, der heute als Sitz des jeweiligen griechischen Staatsoberhaupts dient.