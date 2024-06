Gesellschaft: Immer mehr Drogen, immer mehr Tote - EU reagiert

Heroin und vor allem synthetische Opioide wie die "Zombie-Droge" Fentanyl, die in den USA für eine verheerende Gesundheitskrise sorgt, und das "synthetische Heroin" Nitazen, das als noch gefährlicher als Fentanyl gilt und in Europa seit Kurzem auf dem Vormarsch ist, spielen auf dem europäischen Markt im Vergleich zu Nordamerika noch eine relativ kleine Rolle. Aber sie waren, manchmal in Kombination mit anderen Substanzen, schätzungsweise bei knapp drei Vierteln aller 2022 in der EU gemeldeten tödlichen Überdosierungen im Spiel.

Kokain in 20 Prozent aller Todesfälle verwickelt

Andere Substanzen sind derweil nicht minder gefährlich, darunter die Party- und Schickeria-Droge Kokain. Diese feiert schon seit vielen Jahren ein Comeback. Das Alkaloid der Coca-Blätter stehe inzwischen aber bereits in riesigen Mengen zur Verfügung und sei in 20 Prozent aller Todesfälle verwickelt, wie Johansson betonte. Zum sechsten Mal in Folge wurden in der EU Rekordmengen an Kokain beschlagnahmt, 2022 waren es 323 Tonnen. Nach Cannabis ist Kokain laut EMCDDA die in Europa am meisten illegal konsumierte Droge.

Ein zentrales Thema des diesjährigen Berichts ist der gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Konsum mehrerer Drogen, der in Europa weit verbreitet sei. Oft werden - wissentlich oder unwissentlich - auch hochwirksame synthetische Opioide konsumiert, die gelegentlich falsch deklariert oder mit Arzneimitteln und anderen Drogen versetzt sind. Dies erhöhe die Gesundheitsrisiken und erschwere die Durchführung von Maßnahmen, insbesondere bei Überdosierungen, heißt es.