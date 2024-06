Während die Frauen kaum in der Lage sind, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren, mischt sich ein weiterer Mann in das Gespräch ein. "Hier wirste doch heute für 'nen Euro abgestochen, das war früher nicht so krass", sagt er kopfschüttelnd. "Mehr als zwanzig Jahre" sei er schon auf harten Drogen, aber die Masse der Süchtigen und die zugleich nicht gestiegene Menge an verfügbaren Drogen würden die Stimmung oft unvermittelt in Aggression umschwenken lassen.

Mit einem Regenschirm über dem Arm nähert sich ein korpulenter Mann der Gruppe am Hauseingang. Ein kurzes Nicken und zwei Sätze reichen - in Sekundenschnelle wechseln ein paar Geldscheine und eine Portion Crack den Besitzer. Dann beginnen die drei, die Droge für den Konsum vorzubereiten. "Jetzt bin ich kurz weg", sagt der Mann und zündet sich seine Crack-Pfeife an. Der Rausch ist kurz, Minuten später kann er wieder reden. "Wir sind kein schöner Anblick, das weiß ich - ich hatte ja auch mal ein richtiges Leben vor dem hier."

Schicksale wie diese hat Wolfgang Barth in den vergangenen Jahrzehnten hundertfach erlebt. Der 63-Jährige arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Suchtkranken und leitet den Drogennotdienst (DND) in der Elbestraße. "Das Hauptproblem ist Crack", erläutert Barth, der dennoch in den vergangenen zwei Monaten eine "gewisse Beruhigung in der offenen Drogenszene" beobachtet.

Durch die erhöhte Polizeipräsenz fühlten sich die Süchtigen momentan weniger durch aggressive Dealer bedroht und kämen insgesamt etwas mehr zur Ruhe. Die Hilfsangebote des DND blieben unterdessen weiter gefragt: "Unsere zwanzig Übernachtungsplätze und Tagesruhebetten sind eigentlich immer voll", so Barth. Dabei zählten neben "Stammklienten" auch Süchtige aus anderen Städten dazu, die noch nicht lange in Frankfurt seien. Trotz aller Schwierigkeiten steht für Barth die intensive Betreuung der Menschen an erster Stelle. Auch wenn ein völlig drogenfreies Leben für viele schwer zu erreichen sei, könnten viele ein "halbwegs integriertes Leben mit deutlich reduziertem Konsum" führen. "Diese Chance haben alle Menschen, Veränderungen sind immer möglich."