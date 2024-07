Gesellschaft: König Charles und Idris Elba gegen Jugendgewalt

"Erhaltet Eure Stimmen am Leben"

"Ich bin das Produkt einer Intervention", sagte Elba. Mit 15 Jahren habe er eine Chance erhalten in Form eines Schauspiellehrers. "Jeder in diesem Raum ist ein Interventionsinstrument", sagte Elba. Er rief die Jugendlichen auf, "ihre Stimmen am Leben zu erhalten".