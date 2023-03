Gesellschaft New York: Erste Frauen an Spitze von Polizei und Feuerwehr

"Natürlich sind diese Ernennungen historisch und wir nehmen sie nicht leicht, aber was wirklich wichtig ist, ist die Arbeit, die wir leisten", sagte die in New York geborene Sewell. "Und wir können nicht die letzten in diesen Rollen sein." Die erste Frau als FDNY-Chefin zu sein bedeute ihr sehr viel, sagte die in San Francisco aufgewachsene Kavanagh. "Ich hoffe, andere Menschen inspirieren zu können, dass sie sich selbst in Positionen sehen, an die sie vielleicht noch nie gedacht hatten. Ich hoffe, dass es Türen öffnet."

Frauenanteil zuvor verschwindend gering

Ernannt wurden beide von Bürgermeister Eric Adams - dem 110. Bürgermeister der Millionenmetropole und dem 110. Mann in dieser Rolle. Noch nie hatte New York eine Bürgermeisterin - und auch in der Hierarchie unter Sewell und Kavanagh stehen vor allem Männer. Gerade einmal etwa 20 Prozent der rund 35.000 uniformierten Mitarbeiter der NYPD - die sich selbst als "New York's Finest", also "die Besten von New York", bezeichnen - sind Frauen. Bei der Feuerwehr mit dem Spitznamen "New York's Bravest" - also "die Mutigsten von New York" - sind es noch nicht einmal zwei Prozent, etwa 140 von rund 11.000.