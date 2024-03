Gesellschaft Roth will Antisemitismus im Kulturbetrieb bekämpfen

Aufgeheizte Stimmung gefährlich

"Es ist bitter, dass die missglückte und zum Teil unerträgliche Preisverleihung jetzt die ganze Berlinale überschattet", sagte Roth. Sie bedauerte auch die Form der Auseinandersetzung, es gehe nur noch um Schwarz und Weiß, Freund und Feind. "Die Räume dazwischen gehen verloren, man hört sich nicht mehr gegenseitig zu." Wirklich gefährlich sei diese aufgeheizte Stimmung vor allem für die Jüdinnen und Juden.

Der Kampf gegen Antisemitismus darf nach den Worten von Roth nicht dazu führen, "dass der Staat in eine Rolle kommt zu sagen, welche Kunst und Kultur sein darf und welche nicht". Das Besondere an Kunst sei, das sie oft uneindeutig und sehr unterschiedlich interpretierbar sei. "Ich als Kulturstaatsministerin kann doch nicht sagen, welche Filme ich sehen will oder welches Bild ich gern abhängen würde."

Während der Gala am Samstag war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Zahlreiche Mitglieder aus Jurys sowie Preisträgerinnen und Preisträger forderten verbal oder mit Ansteckern einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. In Statements war die Rede von Apartheid im Zusammenhang mit der Situation in den von Israel besetzten Gebieten und von Genozid (Völkermord) mit Blick auf das Vorgehen der Armee in Gaza. Im Anschluss gab es Kritik bis hin zu Vorwürfen von Israelhass und Antisemitismus.