Gesellschaft Selbst "schönes Wetter" ist jetzt kontrovers

Wohlfühltemperaturen

In der früheren Agrargesellschaft sei "schönes Wetter" weniger von der eigenen Befindlichkeit oder gar klimapolitischen Erwägungen abhängig gewesen. "Schön" sei stets ein Wetter gewesen, "das eine üppige oder zumindest normale Ernährungslage ermöglichte - wenn also die Ernte wortwörtlich nicht verhagelt wurde". Und: "Die meisten kannten keinen Urlaub, gingen nie auf Reisen. Es sorgte sich also kaum jemand, ob es woanders zu warm, zu kalt oder zu regnerisch war. Denn man war ja nicht unterwegs, sondern ortsgebunden."

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten kürzlich 54 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, dass sie sich "persönlich am wohlsten" fühlen bei einer Tagestemperatur in der Spanne "20 bis 24 Grad". 7 Prozent gaben sogar "unter 20 Grad" an. 30 Prozent fühlen sich demnach bei "25 bis 29 Grad" am wohlsten, 5 Prozent bei "30 bis 35 Grad". Nur jeder hundertste Erwachsene liebt es heißer als 35 Grad draußen. Der Rest machte keine Angabe.

"Zu viel Trockenheit ist nicht gut für die Natur, das hat sich in den letzten Jahren schon in unser Verständnis eingebaut", sagt der Gesundheitsmeteorologe Andreas Matzarakis. Beim Reden übers Wetter zähle die eigene Wahrnehmung oft weniger als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. "Da hat sich was verschoben. Viele denken heute öfter mal, etwa wenn es regnet, "Es ist vielleicht nicht so, wie ich es gerne habe, aber es ist für andere Sachen gut". Es gibt eher eine Akzeptanz, dass nach einer Hitzewelle kühlere Perioden nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Natur besser sind."

Es gibt keinen Konsens mehr

Die Wissenschaften untersuchten Dutzende Faktoren, die zur individuellen Wettereinschätzung und oft auch Wetterfühligkeit führten, sagt Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einen Konsens, was nun "schönes Wetter" oder "das neue gute Wetter" für alle sei, den werde es wohl nicht mehr geben.

"Gutes Wetter ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Erfahrung und Wahrnehmung spielen eine große Rolle." Es gehe außerdem auch um Ernährung, Fitnesszustand, Krankheitsgeschichte, Erziehung, Stress, Hormonhaushalt, Umwelt, Schweißproduktion. "Ältere Menschen mögen oft höhere Temperaturen, weil ihr Stoffwechsel langsamer ist."

Wenn ihn persönlich jemand nach seinem Lieblingswetter frage, erzählt Matzarakis, dann antworte er stets: "Das ideale Wetter, auch für die Gesundheit, ist für mich: bewölkt, zwischen 18 und 24 Grad, leichter Wind. Und ab und zu noch ein bisschen Regen für die Natur dazu. Aber nicht so, dass es stürmt, sondern so ein Landregen - also ein nicht zu heftiger, länger anhaltender Dauerregen."