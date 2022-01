Gesellschaft Sexuelle Belästigung im Netz: Warum gibt es Penisbilder?

Börse in Frankfurt Dax legt nach gutem Jahresauftakt weiter zu

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am zweiten Handelstag des neuen Jahres zuversichtlich geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte am Dienstag an seine deutlichen Vortagesgewinne an und legte bis zum Mittag um 0,57 Prozent auf 16.