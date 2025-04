Gesellschaft Stirbt der Small Talk aus?

Die sogenannte Gen Z meidet häufiger Small-Talk-Situationen

18- bis 24-Jährige bewerten Small Talk auch am häufigsten als oberflächlich (rund 43 Prozent) und als zeitverschwendend (40 Prozent). Rund 39 Prozent von ihnen bejahen außerdem die Aussage "Ich versuche, Small-Talk-Situationen so oft es geht zu vermeiden". Bei den über 55-Jährigen sind es nur 21 Prozent.

Insgesamt offenbart die Umfrage eine ambivalente Haltung: So wird Small Talk als wichtiges Mittel zur sozialen Verbindung und beruflichen Kommunikation und als eine Art Türöffner gesehen, aber eben auch als oberflächlich betrachtet. Das würde man in den USA oder in England wohl seltener so hören.

Sex als Small-Talk-Thema ist nicht für alle tabu

Die Umfrage mit mehr als 2.000 Befragten ermittelte noch anderes Auffälliges: