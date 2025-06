Gesellschaft Teddy verzweifelt gesucht: 1.000 Euro für "Mini" ausgesetzt

"1.000 Euro, wenn das Bärchen unversehrt zu uns zurückkehrt"

Für ihn sei der Verlust sehr schlimm, sagte Erlenbauer der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes und etwas, was für mich unwiederbringlich ist. Deswegen suchen wir händeringend an allen Stellen in Berlin, an den unmöglichsten Orten, wo uns Leute Hinweise gegeben haben, die bis jetzt aber noch nicht zum Ergebnis führten."