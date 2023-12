Auch 2023 sei wieder ein von Krisen gezeichnetes Jahr gewesen, was Storch zufolge "das Lebensgefühl von immer anderen Krisensituationen betroffen" habe. "Der Krieg in der Ukraine und auch der Krieg im Nahen Osten versetzen viele in Sorgen und Ängste." Die Folgen der Corona-Pandemie klingen aktuell noch nach, wie sich besonders beim Thema Sozialkontakte und in häufigen sozialen Ängsten zeige. Und auch die Preissteigerungen hätten oftmals Spuren im persönlichen Alltag hinterlassen, sagte Storch der Deutschen Presse-Agentur.