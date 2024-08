Gesellschaft Wenn der Gast einem stinkt: Tut ein Duft-Dresscode not?

Selbst der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel wies schon darauf hin, dass Menschen, die regelmäßig einen bestimmten Duft verwendeten, ihn sparsam auftragen sollten. Der Geruchssinn gewöhne sich schnell daran und man nehme ihn dann weniger wahr.

Im Vergleich zu manchen Tieren ist der Geruchssinn des Menschen nicht besonders ausgeprägt, auch wenn er mehr als 1000 Gerüche unterscheiden kann wie blumig, schweißig, faulig, stechend. Die Zunge hat rund 2000 Geschmacksknospen, die wie winzige Detektoren arbeiten. Die Grundempfindungen sind süß, sauer, salzig, bitter und die Wahrnehmung umami (herzhaft-würzig wie Glutamat, Käse, Fleisch, Eiweiße).

Alltagserfahrung und Untersuchungen bestätigen, dass Umgebungsgerüche ein umfassendes Geschmackserlebnis stark beeinflussen können. Verkürzt gesagt: Die meisten Aromen kommen aus der Nase.

Power von Parfums hat zugenommen

Die Kulturgeschichte des Parfums ist lang. In der Wohlstandsgesellschaft hat die Potenz von Parfums in den letzten Jahrzehnten noch einmal ordentlich zugenommen. So wie Leute über Kopfhörer vergleichsweise laut Musik hören, so erwarten viele auch bei Düften eine hohe Intensität. Die meist synthetischen Duftstoffe heute liefern das problemlos.

Seit den 90ern wurde in der Parfum-Welt üppig und zuckerhaltig immer angesagter, wie die Fragrance Foundation es formuliert - ein Verein, hinter dem führende Kosmetik-Unternehmen stecken.

Trend zu sogenannten Gourmand-Parfums

"Angel" von Thierry Mugler (1992) mit süßen Schokolade-Noten war demnach das erste weit verbreitete Gourmand-Parfum. Solche Produkte "duften herrlich nach unseren liebsten Desserts und nur wenige Sprühstöße liefern die olfaktorische Kulisse einer Patisserie". Diesen Trend auch für Männer attraktiv machte das Eau de Toilette "1 Million" von Paco Rabanne (2008).

Ebenfalls in den Nullerjahren passte sich der westliche Markt dem Nahen Osten an - "beispielsweise durch die Addition von holzigen Oud-Noten", so die Foundation. Die Kosmetikwelt trägt also, auch arabisch beeinflusst, dicker auf.

Trend zum Protz - Anzahl der Sprühstöße "Geschmackssache"

"Tatsächlich sehen wir bei vielen Marken eine Ergänzung ihres Portfolios um Düfte, die eine höhere Konzentration haben", sagt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer beim Kosmetikverband VKE. "In der Regel sind diese dann als "Intense", "Extrait" oder "Absolut" gekennzeichnet."

Die Nutzung von Parfum sei "eine sehr individuelle Sache", sowohl was Duftrichtung als auch was Menge angehe. Die Anzahl der Sprühstöße sei "Geschmackssache", sagt Fuhlisch. Für viele Menschen sei das Sprühen ein ganz eigenes und besonderes Ritual. "Aus meiner Sicht sollte Parfum immer so aufgetragen werden, dass sich andere Personen dadurch nicht belästigt fühlen. Von daher kann ich die Bitte von The Duc Ngo durchaus nachvollziehen."