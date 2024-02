Gesetzespläne: Richterbund: Neue Anforderungen an V-Leute realitätsfern

Ein Mann mit dem Decknamen "Murat Cem" - in den Akten wird er als Vertrauensperson "VP-01" geführt - war jahrelang ein Top-Informant der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Nachdem er gegen Geld wertvolle Informationen aus anderen Kriminalitätsbereichen geliefert hatte, wechselte er in die Islamistenszene. Dort lernte er auch den späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri kennen, vor dessen Gewaltbereitschaft er die Polizei dringend warnte.