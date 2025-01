Gespräche als Investor Kahn denkt an Rückkehr: "Next Step" Bordeaux?

Aber im Gespräch zu bleiben, schadet ja nun auch nicht, wenn man noch einiges vorhat. Der "Spiegel" schrieb in einem Porträt über Kahn im vergangenen Jahr dann davon, dass dieser auf den Knall, der seine Entlassung war, einen "Urknall" folgen lassen wolle, ein "Schöpfungsmoment" oder eben "The Next Step".

Zoff mit Hoeneß

Seine Vorstandszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister hat Spuren hinterlassen. Kahn war nach seiner Fünf-Sterne-Karriere als (National-)Torwart, darunter 14 prägenden Jahren in München, zum TV-Experten, Redner und Unternehmer geworden. Die damaligen Bayern-Patrone Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge fanden dann in ihm den vermeintlich perfekten Kandidaten, um den FC Bayern in eine Zeit nach Hoeneß und Rummenigge zu führen.

Fast zwei Jahre blieb Kahn Vorstandschef in München - bis zu jenem Bayern-Beben an Pfingsten 2023. Beim hochemotionalen Meisterschaftsfinale in Köln Ende Mai war der als Spieler hochemotionale Kahn nicht mal als Tribünengast erwünscht. Er wies damals "die Behauptung" zurück, dass er ausgerastet sei, als er über seine "Abberufung informiert" wurde.