Gesundheit im Fokus: Wenn Hitze zur Gefahr wird

Thrombosen möglich

Als mögliche Folge von Hitze bei bestehendem Flüssigkeitsdefizit seien des Weiteren Thrombosen, also Blutpfropfen in den Beinen und nachfolgende Lungenembolien nicht auszuschließen. „Wird eine Herzschwäche durch Hitze noch zusätzlich verstärkt, sind zudem Stürze wahrscheinlicher“, sagt Nitsche. Um die Sommerzeit sicherer zu genießen, sollten Herzpatienten mit ihrem Arzt absprechen, ob und wie viel sie bei hohen Temperaturen zusätzlich trinken können, um den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Viele weitere Tipps zum Thema „Hitze und Gesundheit“ gebe es ab sofort bei einer Hotline des Barmer-Teledoktors. Die Hotline sei für alle Bürger offen und täglich von 6 bis 24 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 84 84 111 erreichbar.

Komplikationen möglich

Steigende Temperaturen weiteten die Blutgefäße, während der Blutdruck sinke. Wer mit einer Herzerkrankung auch noch an Bluthochdruck leide, könne eventuell Komplikationen bekommen. Denn eine gute medikamentöse Einstellung in der kalten Jahreszeit könne während einer Hitzeperiode durcheinandergeraten. Schwindelattacken und Ohnmachtsanfälle würden wahrscheinlicher. „Bei Bluthochdruck ist es ratsam, den Blutdruck häufiger als sonst zu messen und bei einem starken Abfall schnell eine Praxis zu kontaktieren“, sagt Falk Nitsche. Würden wassertreibende Diuretika, also Wassertabletten, eingenommen, dann solle die Dosis bei Hitze nach Ansicht von Fachleuten gezielt verringert werden, um dem Austrocknen des Körpers vorzubeugen. Dem Herz gingen ansonsten Salz sowie Elektrolyte, Natrium, Kalium und Magnesium durch verstärktes Schwitzen verloren. Die Einnahme von Blutdrucksenkern habe als Nebenwirkung zur Folge, dass Durst nicht mehr so stark empfunden werde. Nach Absprache mit den Behandlern könne regelmäßiges Trinken von Wasser zu allen Mahlzeiten dann insbesondere im Sommer Abhilfe schaffen.