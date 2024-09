Gesundheit in Schopfheim: Arztpraxen nehmen weitere Hürde

Zustimmung gab es auch dafür, die zuständigen Fachbehörden an den baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Die Baurechtsbehörde soll nun die Zahl der notwendigen Autostellplätze verbindlich festlegen und den erforderlichen Stellplatznachweis als Auflage in die baurechtliche Genehmigung aufnehmen.

Nicht Teil der Planung

Im Erd- und Obergeschoss des Gebäudes D ist ein Dialysezentrum geplant, im zweiten Obergeschoss sollen eine Diabetesfachpraxis, ein Diabetesfachgeschäft und eine Frauenarztpraxis eingerichtet werden. Der Bauausschuss hatte bereits vor etwas mehr als zwei Jahren das Einvernehmen zur Bebauung des Grundstücks zwischen dem Kreisel, der Straße „Gündenhausen“, dem Gewerbekanal und dem Walter-Faller-Weg erteilt. Die Baugenehmigung durch die Baurechtsbehörde folgte im Dezember 2022. Die Nutzung war damals aber nicht Bestandteil der Baugenehmigung, weil sie sowie die Grundrisse und Nutzflächen noch nicht feststanden. Für die Wohnungen in den Gebäuden A, B und C sind 88 Stellplätze nachzuweisen, für das Haus D 23 Stellplätze. Insgesamt werden also 111 Kfz-Stellplätze benötigt. In den Plänen des Bauherrn sind 114 Stellplätze eingezeichnet. 87 befinden sich in einer Tiefgarage, der Rest oberirdisch. Vor etwa zwei Jahren war man noch von der Notwendigkeit von 114 Stellplätzen ausgegangen.