Gesundheit: Lauterbach ruft zur Corona-Impfung vor Weihnachten auf

Telekommunikation Telefónica will ab 2026 Hologramm-Telefonie anbieten

Auftritte wie in «Star Trek» bleiben erstmal Science-Fiction, aber einen Schritt in diese Richtung will der Mobilfunker O2 in einigen Jahren wagen: Bei Hologramm-Anrufen sollen Gesprächspartner so zu sehen sein, als stünden sie gerade vor einem.