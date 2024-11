Gesundheit: Mehr Infektionen - Taliban starten Polio-Impfkampagne

Kabul - Nach einem Anstieg an Polio-Fällen in Afghanistan hat die Taliban-Regierung mit einer weiteren Impfkampagne gegen die als Kinderlähmung bekannte Krankheit begonnen. Laut Gesundheitsministerium sollen innerhalb von drei Tagen rund fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren eine Impfung erhalten. Es ist die fünfte Kampagne in diesem Jahr.