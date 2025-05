Der Generaldirektor für öffentliche Gesundheit, Muhammed Emin Demirkol, sagte nach einem Bericht der staatlichen Nachichtenagentur Anadolu, dass sechs von zehn Bürgern in der Türkei übergewichtig oder adipös seien. Als fettleibig (adipös) gilt, wer einen BMI von 30 oder mehr hat. In der Türkei ist der Anteil der Menschen mit Fettleibigkeit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europaweiten Vergleich hoch.