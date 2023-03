Gesundheit Mögliche Ursache für mysteriöse Leberentzündungen gefunden

Anfang April 2022 traten erstmals rätselhafte und teils schwere Fälle von Hepatitis - einer Leberentzündung - bei vorher gesunden Kindern auf, bei denen keine Hepatitisviren nachgewiesen werden konnten.

Im Juli vermeldete die Weltgesundheitsbehörde WHO gut 1000 erkrankte Kinder in 35 Ländern, aus Deutschland wurde in der entsprechenden Liste kein Fall aufgeführt. Rund 50 der teils sehr jungen Patienten benötigten eine Lebertransplantation, mindestens 22 verstarben.