Das Hausarztzentrum hat sich mit der Stiftung auf den Einzug in das Gebäude auf dem Brombacher Areal geeinigt. Die Allgemeinmediziner können damit langfristig ihre Praxis im Ortsteil betreiben. Die Gemeinschaftspraxis will – nach derzeitigem Planungsstand – im Spätsommer 2027 eine Etage mit rund 300 Quadratmetern beziehen. Neben den Praxisräumen werden im Gebäude ein großer Veranstaltungssaal, die Büros der Schöpflin Stiftung, kleine Wohneinheiten, ein Café, öffentlich zugängliche Workshopräume für Kinder und Jugendliche sowie Räume für Treffen von Vereinen und anderen örtlichen Gruppen Platz finden, so die Mitteilung der Schöpflin Stiftung. Mehrere Jahre hatte das Hausarztzentrum Brombach nach geeigneten Räumen im Ortsteil gesucht. Zwischenzeitlich hatten die vier Allgemeinmediziner auch darüber nachgedacht, ihre Praxis in eine andere Stadt zu verlegen. „Das wäre für die mehr als 7000 Menschen in Brombach ein drastischer Einschnitt gewesen, genauso wie für unsere Patienten aus anderen Ortsteilen“, sagt die Ärztin Ani Loussinian Hildebrand. Im Frühjahr 2024 hatten sich die Ärzte schließlich an die Öffentlichkeit gewandt, um auf ihre bis dato erfolglose Suche aufmerksam zu machen. „Wir sind sehr froh, hier im Herzen von Brombach neue Praxisräume beziehen zu können und mit der Schöpflin Stiftung nicht nur einen Vermieter, sondern einen echten Partner gewonnen zu haben“, sagt der Arzt Patrick Scharn. „Gerade für ältere Menschen und für Familien ist eine gut erreichbare Praxis und damit eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung wichtig“, sagt Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung. „Es freut uns, dass wir dem Hausarztzentrum Brombach im Punkthaus Praxisräume zur Verfügung stellen können.“