Gesundheitssystem: Kinderarztpraxis schließt – Eltern sind besorgt

Die Konsequenzen

Kurioserweise gelte der Landkreis Lörrach bei den Kinderarztpraxen als „überversorgt“ – und das, obwohl drei Praxen in den vergangenen Jahren geschlossen hätten. Neue Niederlassungen seien damit ausgeschlossen.

Die Konsequenz? Möglicherweise müssten künftig mehr Eltern die Notfallpraxis im St. Elisabethenkrankenhaus aufsuchen. Indes sei dies mit Blick auf wichtige kinderärztliche Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen keine vernünftige Alternative – von der Bedeutung einer gewissen Stabilität in der Beziehung von Arzt und Familie ganz zu schweigen. Mit das Schlimmste an der Entwicklung sei, so betont der erfahrene Arzt: „Es war absehbar.“ Was die Sache nicht einfacher mache: Viele seiner Kolleginnen und Kollegen seien bereits im fortgeschrittenen Alter. Etliche werden absehbar in den Ruhestand gehen.

Vor knapp einem Monat habe er die Kassenärztliche Vereinigung (KV) über seinen Fall informiert. Bis heute habe er nicht einmal eine Antwort erhalten.