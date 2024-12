Getränke-Trends Sekt - immer öfter alkoholfrei oder mit Sirup

Mainz - Wenn in Deutschland zu Weihnachten oder an Silvester die Sektkorken knallen, wird immer häufiger in Cocktailgläsern ausgeschenkt. "Der Aperitif-Markt, der ohne prickelnde Sekte undenkbar wäre, gewinnt an Dynamik", sagt der Geschäftsführer des Deutschen Sektverbands, Alexander Tacer. Der Chef der Kellerei Henkell-Freixenet, Andreas Brokemper, stellt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur fest: "Der Aperitif-Trend hat in diesem Jahr weiter zugenommen."