Gewalt im Westjordanland Filmkollege: Oscar-prämierter Regisseur Ballal wieder frei

Nach Darstellung des israelischen Militärs warfen Palästinenser am Montagabend zunächst Steine auf israelische Siedler und beschädigten deren Fahrzeuge. Daraufhin hätten sich Gruppen von Israelis und Palästinensern gegenseitig mit Steinen beworfen. Polizei und Armee hätten die Gruppen voneinander getrennt. Palästinenser hätten auch Steine auf die Sicherheitskräfte geschleudert. Sie hätten deshalb drei von ihnen sowie einen an den gewaltsamen Zusammenstößen beteiligten Israeli festgenommen.

"No other Land" gewann vor drei Wochen einen Oscar

Der palästinensisch-norwegische Dokumentarfilm, den Ballal mit den Israelis Yuval Abraham und Rachel Szor sowie dem Palästinenser Basel Adra drehte, gewann Anfang März in Los Angeles den Oscar für den besten Dokumentarfilm. "No Other Land" erzählt vom gewaltfreien Kampf der Palästinenser in Susja und der umliegenden Landschaft Masafer Jatta südlich von Hebron für den Erhalt ihrer Dörfer und ihres Landes.

Die nicht-staatliche Organisation Center for Jewish Nonviolence teilte über die Plattform Bluesky mit, Ballal sei am Montagabend in seinem Heimatdorf Susja im Westjordanland von israelischen Siedlern angegriffen worden. Die Angreifer seien mit Schlagstöcken, Messern und mindestens einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen. Viele seien maskiert gewesen. Fünf jüdisch-amerikanische Aktivisten seien ebenfalls attackiert und ihr Auto mit Steinen beworfen worden.