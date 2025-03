Gewalttaten mit Ansage? Kriminologin: Amoktaten und Anschläge kündigen sich oft an

Die Polizeibehörden der Länder sind, was den Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen angeht, unterschiedlich gut aufgestellt. Vor allem auf dem Land sind psychologische Gutachter oft nicht kurzfristig greifbar - schon gar nicht nachts oder am Wochenende.

Ohne deren Hilfe sei es aber für Polizeibeamte oft schwierig, einzuschätzen, ob ein schimpfender Bürger, der merkwürdige Theorien verbreitet oder unterschwellige Drohungen ausspricht, eine Gewalttat vorbereitet oder nur Dampf ablassen will.

Lehren aus dem Attentat von Hanau?

Nach dem Attentat von Hanau war auch im Bundestag darüber debattiert worden, wie verhaltensauffällige Menschen mit Gewaltneigung, die im schlimmsten Fall auch noch Waffenbesitzer sind, frühzeitig gestoppt werden können. Am 19. Februar 2020 hatte ein Deutscher in der hessischen Stadt neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Wenige Monate vor der Tat hatte sich der spätere Attentäter, der über eine Waffenbesitzkarte verfügte, mit kruden Verschwörungstheorien an die Bundesanwaltschaft gewandt.

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte im vergangenen Juni an, um künftig früher auf mögliche Täter aufmerksam zu werden, werde beim Landesamt für Verfassungsschutz ein Amokpräventionszentrum eingerichtet, in dem sich die Sicherheitsbehörden eng austauschen. Beim Landesamt gebe es zudem neue Vorgaben zum Umgang mit auffälligen Bürgereingaben. Damit sollen diejenigen, die tatsächlich gefährlich sind, besser von nicht gefährlichen Querulanten unterschieden werden können.

Der Innenminister kündigte zudem an, sich dafür einzusetzen, dass keine Waffen in die Hände von psychisch Erkrankten gelangen. Derzeit werde darüber beraten, wie Waffenbehörden noch besser durch Ärzte und Kliniken über psychische Erkrankungen informiert werden können.

Kriminologin weist auf Risikofaktoren hin

Bannenberg hat nach der Analyse einer Vielzahl von Gewalttaten eine Reihe von Risikofaktoren identifiziert. Junge Amoktäter seien meist männlich, jünger als 24 Jahre, sozial unauffällig, psychopathologisch auffällig, nicht impulsiv. Häufig deuteten sie Tatpläne im Internet oder im sozialen Umfeld an, wobei direkte Drohungen die Ausnahme seien.

Ältere Amoktäter hegten häufig Suizidgedanken. Bei einem Drittel von ihnen spiele Alkohol- beziehungsweise Drogenmissbrauch eine Rolle. Überdurchschnittlich häufig finde man in dieser Gruppe unter anderem narzisstische Persönlichkeitsstörungen, bestimmte psychische Erkrankungen sowie Menschen, die ein sozial zurückgezogenes Leben führten.