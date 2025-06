Gewaltverbrechen: Leblose Frau (43) in Müllheim aufgefunden

Gesamtumstände weisen auf Gewaltverbrechen hin

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 43-jährige leblose Frau vor. In der Folge wurde ein 46-jähriger Tatverdächtiger durch hinzugerufene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums am Einsatzort festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben daher die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen, heißt es weiter. Des Weiteren wird um Verständnis gebeten, „dass aufgrund des frühen Stadiums der Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können“. Bei dem Großeinsatz am Sonntagvormittag waren auch mehrere Polizeihelikopter im Einsatz – darin befanden sich Spezialkräfte aus Göppingen, die so auf schnellstem Wege an den Einsatzort gebracht wurden, wie Polizeisprecher Johannes Saiger auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Die Hubschrauber hatten bei der Bevölkerung aus dem Müllheimer Süden und dem angrenzenden Ortsteil Vögisheim für gewisses Aufsehen gesorgt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit hat laut Polizei nicht bestanden. Wer die Gewalttat der Polizei gemeldet hatte, wollte Saiger zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. „Eventuell können wir im Laufe der Woche mehr sagen“, kündigte der Polizeisprecher an.