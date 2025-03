Gewerbe in Schopfheim: „Eine existenzbedrohende Belastung“

Noch zwei weitere Forderungen hat der Gewerbeverein im Köcher: Die Gratis-Parkdauer auf dem SBG-Parkplatz soll von acht auf drei Stunden wieder reduziert werden, „um Dauerparken zu verhindern und damit mehr Besuchern der Stadt die Nutzung des Parkplatzes zu ermöglichen“. Und: Die Hinweisschilder sollen graphisch umgestaltet werden, um die Lesbarkeit zu verbessern um auch den Ortsunkundigen die Zufahrt zur Innenstadt und den Parkplätzen deutlicher zu kommunizieren. An der Parkdauer wolle er nichts ändern, bei den Schildern könne man eventuell nachjustieren, meint Harscher hierzu.

„Kein Parkdruck“

Zugleich macht er deutlich, dass fehlende Erreichbarkeit oder fehlende Parkmöglichkeiten kaum Kern des Problems sein könnten. „Es ist vielleicht an manchen Stellen ein wenig umständlicher, aber eigentlich kann man doch wirklich an jedes Geschäft bis auf wenige Meter heranfahren – und dort auch parken“. „Parkdruck“ könne er schlicht nicht feststellen. Tatsächlich wurde das Gratis-Parken etwa an der Bismarckstraße (neben Aldi) und auf dem SBG-Parkplatz (Hebelstraße) bereits erweitert, und die Stadt will in Sachen Parkfreundlichkeit sogar noch nachlegen: Der Gemeinderat soll in seiner nächsten Sitzung die „Brötchen-Taste“ von 20 auf 30 Minuten verlängern und die Nutzung der Uehlin-Tiefgarage für eine Stunde kostenlos machen. „Da nehmen wir noch mal richtig Geld in die Hand“ sagt Harscher und hält mit Blick auf die unterschiedlichen Maßnahmen fest: „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht“.

„Existentielle Bedrohung“

Der Gewerbeverein seinerseits betont, „dass wir die Notwendigkeit der Bauarbeiten erkennen“. Vor dem Hintergrund der bundesweit „dramatischen wirtschaftlichen Lage“ indes seien die „über mehrere Jahre dauernden Tiefbauarbeiten mit den massiven Einschränkungen eine zusätzliche schwerwiegende Belastung. Existenzen sind bedroht und Arbeitsplätze gefährdet“. Zögerlichkeit und Untätigkeit seien vor diesem Hintergrund „hochrisikoreich“. „Daher appellieren wir nochmals eindringlich an Sie, unsere Empfehlungen ernsthaft zu prüfen und unbürokratisch umzusetzen“, so der Gewerbeverein abschließend in Richtung Harscher.