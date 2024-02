Gewerbe in Weil am Rhein: Austausch im Lofo-Gewerbepark

Christian Schiessel, geschäftsführender Gesellschafter des Auto- und Aerotec-Zulieferbetriebs LoCat Systems, stellte sein Neubauprojekt vor. Der Spatenstich ist für den Herbst 2024 vorgesehen. Mit der neuen Produktionsstätte in Weil am Rhein erfolge nun der nächste Schritt der Unternehmensentwicklung, heißt es.

Zolldienstleister ziehen um

In unmittelbarer Nachbarschaft, den ehemaligen Verwaltungs- und Laborgebäuden der Lofo sind bereits neue Büroräume für Zolldienstleister entstanden – die Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt ist erfolgt. Ausgangspunkt ist der anstehende Abriss der heutigen Verzollungsbüros in den Zolltürmen an der A 5. Das Neubauprojekt des Zolls wird keinen Platz mehr für Zolldienstleister anbieten. Die bisher auf der Grenzanlage stehenden Bürogebäude werden rückgebaut.