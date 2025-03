Gewerbegebiet Einhäge: Firma Kramer baut in Rheinfelden

Das Unternehmen mit nach eigenen Angaben rund 300 Mitarbeitern an elf Standorten wurde einst in Grenzach gegründet und kommt nun – fast 100 Jahre später – mit einem weiteren Bein zurück an den Hochrhein. Kramer ist in den Bereichen Kühlraumbau, Dämmtechnik, Ladenbau, Airfroster und Modulbau tätig. Am weiteren Standort in Rheinfelden will sich die Firma auf Dämmtechnik konzentrieren.