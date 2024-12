Gewerbeimmobilien in Lörrach: Eine Praxis zieht ins aufgewertete Stettener Schlösschen

Den Ausschlag gegeben habe vor allem das für die Praxis-Inhaberin stimmige Ambiente, das auf Begeisterung gestoßen sei. In dem ursprünglich im Jahr 1666 erbauten und 1738 erweiterten spätgotischen Stettener Schlösschen befindet sich auf den drei Stockwerken eine Gesamtfläche von etwa 141 Quadratmetern. Hier reiht sich die Praxis ein in eine bunte Mieternutzung: Im einzigen Profanbau der Stadt aus dem 17. Jahrhundert gab es in den vergangenen Jahren zeitweise ein Tattoo-Studio, über viele Jahre eine Werbeagentur und auch eine IT-Firma als Mieter. Der Städtischen Wohnbau ist mit dem neuen langfristig angelegten Mietvertrag nun gelungen, eine nahtlose Nachnutzung zu realisieren. Mohring konstatiert, dass einfach die passende Mieterin ihre Wunschimmobilie gefunden habe.

Im einzigen Profanbau der Stadt aus dem 17. Jahrhundert gab es in den vergangenen Jahren unterschiedliche Nutzungen. Foto: zVg

Zwei Leerstände

Die Städtische Wohnbau kennt aber auch andere Fälle, bei denen die Vermietung deutlich schwieriger ist. In der Lörracher Innenstadt fällt die Vermietung von Gewerbeflächen oberhalb des Erdgeschosses nach zwischenzeitlichen Boom-Zeiten vor Corona deutlich schwerer, wie auch Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung schon einmal gegenüber unserer Zeitung konstatierte. Eine Etage über dem „Glashaus“ am Chesterplatz ist ein Beispiel dafür, erklärt Mohring. Hier will die Wohnbau 240 Quadratmeter an den Mann bringen. Doch das klappt bisher nicht: „Im Moment haben wir keine Nachfrage.“