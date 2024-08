Zum Diebstahl eines Wohnanhängers ist es laut Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Donnerstag im Gewerbepark Breisgau gekommen. Das Fahrzeug befand sich auf einem umzäunten und abgeschlossenen Areal. Die unbekannten Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und entwendete das mit mehreren Sicherheitsvorkehrungen gesicherte Fahrzeug. Da der recht neuwertige Wohnanhänger im Wert von rund 40 000 Euro mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattet war, konnte dieser zeitnah durch die Geschädigten in Frankreich bei Saarbourg geortet werden. Die französischen Kollegen sicherten das Fahrzeug und übergaben dieses wieder an die Geschädigten, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass der Einsatz eines Ortungsgeräts bei der Suche nach teuren Fahrzeugen oder Gegenständen zu einem schnellen Auffinden des abhanden gekommenen Guts führen kann.