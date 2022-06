Gewerkschaften Stahlindustrie - Erste Warnstreiks im Tarifkonflikt

In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen legten nach Angaben der IG Metall Nordrhein-Westfalen insgesamt 3770 Beschäftigte aus 13 Betrieben die Arbeit nieder. Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde am 10. Juni den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Die größte Aktion gab es demnach bei der Salzgitter AG, wo rund 3000 Beschäftigte an einer Kundgebung teilnahmen. Aktionen gab es auch in Finnentrop, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Bottrop (alle Nordrhein-Westfalen). Am Donnerstag sind weitere Warnstreiks unter anderem in Bremen, Duisburg (NRW) und Dillenburg (Hessen) geplant.