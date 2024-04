Gewichthebe: Lörrach hat wieder einen Bundesligisten

Der Meistertitel und damit der Zweitliga-Aufstieg stand schon länger fest. Deshalb hat man sich beim KSV schon seit geraumer Zeit Gedanken gemacht, wie das zu stemmen ist. „Sportlich ist mir nicht bange. Angesichts der in dieser Saison gezeigten Leistungen traue ich meiner Mannschaft in einer dreigeteilten 2. Bundesliga durchaus einen Mittelfeldplatz in der Sechserstaffel zu“, informierte Coach Riesterer.

Etwas anders sieht es aus, wenn die 2. Gewichtheber-Bundesliga, wie auch schon praktiziert, deutschlandweit in zwei statt drei Gruppen eingeteilt wird. „Dann kann es sein, dass wir beispielsweise mit Kiel in einer Gruppe sind. Die Anfahrt von über 900 Kilometern ist für uns nicht zu stemmen. Da müssen wir dann passen“, informierte Verena Valduga. Eine in Kürze stattfindende Bundesligasitzung soll Aufschluss geben. Wenn alles klappt, ist der KSV 02 Lörrach zum dritten Mal in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das erste Mal geschah es 1990. 2001 stieg der KSV wieder ab, um dann 2013 erneut den Zweitbundesliga-Aufstieg zu schaffen. „Unser Ziel ist es, sich in der zweithöchsten deutschen Liga zu etablieren. Das ist mit der aktuellen Mannschaft auch möglich“, sieht Mike Riesterer optimistisch in die Zukunft.