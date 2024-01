Gewichtheben: Auch andere Wege führen zum Erfolg

Der KSV Lörrach bleibt in der Gewichtheber-Oberliga weiterhin ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende bestritt die Mannschaft von Cheftrainer Mike Riesterer ihren dritten Saisonwettkampf, trat – wenn auch ersatzgeschwächt – zum Auswärtskampf beim SV Fellbach an. Mit 534,2:345,9-Relativpunkten war es ein deutlicher Erfolg für die Lerchenstädter.