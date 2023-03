Gewichtheben Aus zwei mach wieder eins

Sportlich sind die Zeichen am Samstagabend beim KSV Lörrach auf Meisterschaft gesetzt. Denn die Mannschaft von Riesterer benötigt nur noch drei Punkte, um sich den Titel in der Oberliga zu sichern. „Da geht es in die Vollen. Wir werden auch mit der Bestbesetzung antreten“, sagt der Trainer. „Wir werden zwei Ausländer und unsere vier stärksten Deutschen, die wir haben, an den Start bringen.“ Namentlich sind das Sean Brown und Scheila Meister sowie Lara de Vet, Leon Maurer, Janina Lutz und Camilla Valduga. Im Sinn hat Riesterer aber in der Schlossberghalle auch noch etwas anderes: „Ich möchte, dass wir mehr als 600 Relativpunkte holen. Der Vereinsrekord liegt bei 798 Punkten, das werden wir wohl nicht schaffen.“