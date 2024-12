Keine Punkte hat des im letzten Wettkampf in diesem Jahr für den Gewichtheber-Zweitbundesligisten KSV 02 Lörrach gegeben. Ohne etliche Leistungsträger unterlagen die Lörracher am Samstag beim AC Weinheim deutlich mit 417:463,6-Relativpunkten. Mit diesem Zweikampf-Ergebnis blieb die Lörracher Staffel weit unter den bisher erreichten Resultaten. Trainer Mike Riesterer hatte dafür eine logische Erklärung: „Mona Büch fiel auch noch krankheitsbedingt aus. So mussten wir kurz vor 12 Uhr beim BVDG nochmals eine komplette Mannschaftsummeldung machen. Ich bin vor allem den vier Ersatzhebern aus der zweiten Mannschaft, die spontan eingesprungen sind, sehr dankbar, dass wir den Wettkampf überhaupt bestreiten konnten.“ Positiv war, dass Joyce de Koning , die in der kommenden Woche bei den Europameisterschaften für Holland startet, für diese kontinentalen Titelkämpfe gewappnet ist. Sie erzielte in Weingarten Bestleistung im Reißen und stellte im Zweikampf ihre Bestleistung ein. nod