Gewichtheben Kraftwerkstatt: Dreimal Gold

Sophie Eichkorn belegte in der Juniorinnenklasse bis 59 Kilogramm mit 62 kg im Reißen und 73 kg im Stoßen den ersten Platz. Silvan Sahin (123/142) war in der Jugendklasse bis 102 Kilogramm ebenfalls nicht zu schlagen. Gold ging auch an Jonas Müller (Aktive) in der Klasse bis 67 Kilogramm. Er brachte 87 Kilogramm im Reißen und 103 Kilogramm im Stoßen zur Hochstrecke. In beiden Disziplinen stellte er neue persönliche Bestleistungen auf.

PhiLong Nguyen (Aktive) schaffte als Dritter mit 83 kg/110 kg in der 81 Kilogramm-Klasse ebenfalls den Sprung aufs Treppchen. nod