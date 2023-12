Gewichtheben: KSV Lörrach dominiert die Oberliga

Zum ersten Heimkampf in der Saison 2023/24 hatten sich die Gewichtheber des KSV Lörrach wieder etwas einfallen lassen. Denn sowohl die erste Mannschaft, die in der Oberliga antritt, als auch das Reserveteam, das in der Landesliga hebt, hatten am Samstag in der Haagener Schlossberghalle ihre Heimpremiere. Beide Teams feierten einen ungefährdeten Heimsieg.