Gewichtheben Meisterehren für den KSV

Mit Beginn der Rückrunde war der Titelgewinn am Samstagabend aus Sicht des KSV keine Überraschung mehr. „Am Anfang der Saison haben wir gar nicht mit der Meisterschaft gerechnet“, so Riesterer. „Zumindest in dieser Saison noch nicht. Denn meine Sportlerinnen sind einfach teilweise noch zu unerfahren.“ Um so schöner und um so größer ist der Erfolg jetzt zu bewerten.