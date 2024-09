Gewichtheben: Niederlage zum Auftakt

Die ehemalige Kraftwerk-Athletin Sophie Eichkorn (St. Ilgen) war mit 107 Relativpunkte drittbeste Gewichtheberin in diesem Wettkampf. Zweitbester Lörracher Akteur war Léon Maurer. Für seine Zweikampfleistung von 267 Kilogramm erhielt Maurer mit seinem Körpergewicht von 86,4 Kilogramm 94,2 Punkte. Die weiteren Ergebnisse der KSV-Starterinnen und -starter: Alicia Kraiser 75,0 Relativpunkte, Jonas Müller 75,0; Saskia Helbach 70,0 und Oliver Rickert 76,8. Auch den nächsten Wettkampf in der 2. Bundesliga, Gruppe D, bestreitet der KSV 02 Lörrach auswärts. Die Reise geht am 12. Oktober zum SGV Böbingen.