Gewichtheben: Zweitbundesligist bestreitet Heimkampf

Auch im ersten Heimkampf der Saison 2024/25 sind die personellen Aussichten nicht allzu rosig. „Bei uns geht die Grippe um. Wir hatten Mühe, eine wettkampffähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Immerhin ist es uns gelungen, die beiden Ausländerpositionen in unserem Team zu besetzen. So werden der Schweizer Jonas Aufdenblatten und die Niederländerin Joyce de Koning an die Hantel gehen. Alisia Kraiser, Zoi Antoniadou, Jonas Müller und Mona Büch vervollständigen den Lörracher Kader. „Unser Ziel ist es, einen Siegpunkt zu holen“, traut Riesterer seinem Team doch eine Menge zu. Im Wettkampf werden drei Siegpunkte vergeben – einer im Reißen, einer im Stoßen und einer in der Gesamtwertung.

Personell wird zu Beginn des neuen Jahres alles besser beim KSV. Dann werden auch die international erfolgreichen Beáta Jung (Ungarn) und Seán Brown (Irland) die Lörracher Gewichtheber-Staffel enorm verstärken. Den ersten Wettkampf 2025 bestreitet der KSV 02 Lörrach am 11. Januar in der heimischen Schlossberghalle gegen den SuS Dortmund Derne.