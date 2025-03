Die Lörracher Staffel verlor zwar am vergangenen Wochenende den letzten Saison-Wettkampf bei SuS Dortmund Derne mit 0:3 (421,5:482,9)-Relativpunkten), bleibt aber in der Abschlusstabelle Vierte und Vorletzte im Fünferfeld. Absteigen muss nun der Athletik Club 1892 Weinheim. Den Titel sicherte sich der SGV Böbingen, der in dieser Saison alle seine Duelle gewonnen hat. Unter dem Strich seien die personellen Probleme einfach zu groß gewesen, um den vor Lörrach platzierten Klubs Paroli zu bieten. So fehlte unter anderem Top-Heberin Beáta Jung wegen Schwangerschaft komplett. Auch der starke Schweizer Jonas Aufdenblatten war nicht immer dabei. Zu allem Ungemach hatte sich auch noch Léon Maurer abgemeldet. Deshalb wird aktuell beim KSV darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, freiwillig in die Oberliga zurückzukehren. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. nod