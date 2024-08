Demnach wurden die beiden dort in den Little River getrieben. Die Behörden hätten sie nicht finden und wegen des hohen Wasserpegels das Gebiet nicht betreten können, in dem sie zuletzt gesehen worden waren.

Die heftigen Regenfälle hatten eine Sturzflut in den Countys New Haven und Fairfield in Connecticut ausgelöst, wie der Sender CNN berichtete. Am Sonntagnachmittag wurden in dem nordöstlich von New York City gelegenen Bundesstaat demnach zahlreiche Überschwemmungen gemeldet, die zu Straßensperrungen und Evakuierungen führten.