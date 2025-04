Am Dienstag hatte der in Mexiko geborene Musiker bereits eine Show in San Antonio abgesagt, nachdem er sich laut seinem Management bei den Vorbereitungen unwohl gefühlt hatte. Er wurde zur Beobachtung zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dort hätten die Ärzte bei dem Künstler eine Dehydrierung, also einen Wassermangel im Körper, festgestellt. Später sei er dann positiv auf Corona getestet worden.

Es gehe Santana aber gut, sagte sein Manager Michael Vrionis. Die Konzerte seien allein aus Vorsicht abgesagt worden. Sie sollen nachgeholt werden. Am Freitag werde der Gitarrenvirtuose seine Tournee im Bundesstaat Oklahoma fortsetzen. "Carlos freut sich darauf, Euch alle bald wiederzusehen", ergänzte er.