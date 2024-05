Das Selbstverständnis

Das entspricht sowohl unserem biblischen Auftrag als auch den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Wie eine große Familie bietet die Gemeinde Jungen und Alten, Verheirateten und Alleinstehenden, Schwachen und Starken Heimat, gegenseitige Anteilnahme, Stärkung im Glauben und einen Platz, an dem ihre Fähigkeiten eingesetzt und entwickelt werden können.

In diesen Jahren des Auf- und Umbruchs erlebte die Gemeinde manche Höhen und Tiefen. Besonders unter Horst und Elsbeth Manthey ist einiges in Bewegung gekommen. Die Jugendarbeit blühte auf. An einigen Orten wurden Gemeinschaften in die Selbstständigkeit geführt, so in Brombach, Haagen, Grenzach, Efringen-Kirchen und Schopfheim.

Das neue Domizil

Im Jahr 1998 sind Stefan und Esther Heeß mit ihren Kindern eingezogen. Bernhard und Judith Kohlmann wurden als Jugendreferenten berufen. Neue Bewegung kam in die Gemeinde, geprägt von engagierten Menschen.