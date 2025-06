Glockenweihe Todtnau: Neue Glocke als Hoffnungsträger

Hoffnung schöpfen

Auch für Würtz sei der Tag etwas Besonders, denn er durfte noch nie eine Glocke weihen. In seiner Predigt bezeichnete er die Entwicklung Todtnaus als „Erfolgsgeschichte“. Wie wohlhabend die Bergleute gewesen seien, könne man heute noch im St.Anna-Fenster des Freiburger Münsters sehen. Der Bau des Münsters sei durch die Todtnauer mitfinanziert worden. Er erinnerte aber auch an Notzeiten als die Gruben erschöpft waren oder als die Stadt dem großen Brand zum Opfer fiel. „Es gab selbst in völlig aussichtslosen Situationen die Erfahrung, dass es doch gut weiter gehen kann.“ Mit dem Blick auf die „immensen Herausforderungen“ der Kirche durch die Neuordnungen der Pfarreien, ermutigte er deshalb, mit Vertrauen in die Zukunft zu gehen. Auch die neue Glocke sehe der Bischof als Hoffnungsträger an.

Details zu erkennen

Die evangelische Pfarrerin Christine Würzberg sprach von einem großen Tag für das ökumenische Geläut. Sie freue sich auf die Vervollständigung der Klänge durch die neue Glocke. Sie dankte Steffen Rees, der mit seiner Vision der neuen Glocke, die Menschen begeistert hätte. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Adolf Rombach bezeichnete sie als ein einmaliges Kunstwerk, dass sehr filigran sei. Auf ihr ist die Pfarrkirche abgebildet und man erkennt tatsächlich, dass es zehn vor zwölf ist.