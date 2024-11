Glücksspiel Was mit dem Mega-Lottogewinn alles möglich wäre

Ölschinken statt Papierposter

Die Freunde endlich mal mit einem surrealistischen Original statt mit einem abgeranzten "Pulp Fiction"-Filmposter beeindrucken: Erst vor wenigen Tagen wechselte "L’Empire des lumières" des belgischen Künstlers René Magritte bei einer Auktion in New York für den Rekordpreis von 121,2 Millionen Dollar (rund 115,6 Millionen Euro) den Besitzer. Das wäre mit dem Eurojackpot-Budget durchaus machbar. Und eine Fünf-Millionen-Villa, in der später das Bild eine Wand schmücken könnte, wäre auch noch drin.

Luxuriöses Anwesen statt Zwei-Zimmer-Bude

Apropos Wohnen: Priorität dürfte sicherlich haben, ab jetzt keine Miete mehr zahlen zu müssen. Ein Haus muss her! Doch warum nicht gleich eine Villa? Da sind natürlich preislich nach oben keine Grenzen gesetzt. In Deutschland liegt dem Magazin "Forbes" zufolge eines der teuersten Anwesen am Hamburger Rondeelteich. Die Jugendstilvilla des Kaufmanns Adolph Sierich von 1890 steht nach Maklerangaben für 30 Millionen Euro zum Verkauf.