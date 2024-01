Glücksspiele: Jesuskind-Lotterie in Spanien mit 770 Millionen Euro

Madrid - Nach der Weihnachtslotterie werden in Spanien bei der Jesuskind-Lotterie am Dreikönigstag erneut Gewinne im Gesamtumfang von 770 Millionen Euro vergeben. Die Liveübertragung der Ziehung der Glückszahlen, die am Mittag in Madrid begann, verfolgten am Feiertag der Heiligen Drei Könige wie jedes Jahr Millionen Spanier in den Wohnungen, aber auch in Cafés, Kneipen und Restaurants gebannt vor den Fernsehern. Der Dreikönigstag ist der Höhepunkt der Weihnachtsfeiern in Spanien, an dem die Kinder morgens endlich ihre Geschenke erhalten.