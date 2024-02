Baden-Baden - Die staatlich-konzessionierten Spielbanken in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Besucher angezogen und Geld eingenommen. Mehr als 6,8 Millionen Besucherinnen und Besucher sorgten 2023 an Automaten und Tischen für ein Plus beim Bruttospielertrag von rund 20 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie der Deutsche Spielbankenverband (DSBV) in Baden-Baden mitteilte.